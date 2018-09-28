Скоро закончатся: дожди уйдут из Москвы

На следующей неделе в регионе может пойти снег

В пятницу, 28 сентября, и в ночь на 29 сентября в столице будет дождливо, однако уже на следующий день осадки прекратятся.

"К утру 29 сентября дождь перестанет, выглянет солнце, но будет прохладно – примерно +8+10°C", – рассказала ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. В воскресенье, 30 сентября, будет+ 9+11°С, в понедельник, 1 октября, станет еще теплее, +13+15°С, сообщает Гидрометцентр.

По словам синоптика, сухая и солнечная погода простоит в Москве до середины следующей недели, при этом в ночь на 2 октября в Московском регионе может пройти дождь со снегом, температура воздуха опустится до 0-5°C. Во вторник днем столбики термометров поднимутся до +11+16°C.

Жителей Подмосковья призвали быть внимательными 28 сентября: с 14до 23 часов в регионе ожидается резкое усиление западного ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



