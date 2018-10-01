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Москвичей ожидает долгая непогода

Фото: GLOBAL LOOK press/Valery Lukyanov
В ближайшие дни в городе будет дождливо и холодно

Приятная погода в столице закончилась. Со вторника власть в Москве захватит подошедший с запада атмосферный фронт. Ливней не ожидается, но мелкий холодный дождь будет идти, практически не переставая.

На фоне пасмурного неба опустится и температура. По прогнозу Гидрометцентра, во вторник, 2 октября, воздух днем прогреется лишь до +11…13°С. Такая же температура сохранится и в среду, 3 октября.

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С четверга, 4 октября, не стоит ждать тепла выше +10…12°С, пишет НСН. Но ночных заморозков пока не ожидается.

Лишь в воскресенье среди туч покажется солнышко. Осадки прекратятся, а столбики термометров местами достигнут +17°С. 

Вера СВЕТЛОВА
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