Первый снег выпадет в регионе уже завтра

В ночь на 5 октября в Московской области стоит ожидать снежных осадков.

"В условиях разрозненной кучевой облачности и понижения температуры воздуха... до слабоотрицательной может привести к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе", – сообщили РИА "Новости" в центре погоды "Фобос".

Синоптики уточнили, что речь идет не о серьезных снегопадах, а об отдельных снежинках, которые будут слетать с небес.

По словам метеорологов, такую погоду в Центральную Россию принесет клин холодного полярного воздуха, который врежется в область циклона, накрывшую регион.

В ряде районов Архангельской, Вологодской, Ярославской областей и Подмосковье температура ночью опустится до минусовой, что и вызовет первые легкие снегопады.

Сегодня, 4 октября, в Москве ожидается до +10°С, в городе переменная облачность, местами пройдут дожди. Завтра, 5 октября, погода в столице будет ясная, без осадков, воздух прогреется до +9°С. В выходные в городе потеплеет: в субботу, 6 октября, +12 ... +14°С, небольшие дожди, порывы ветра до 12-17 м/секунду. В воскресенье потеплеет до +14 ... +16°С, дождя не будет.