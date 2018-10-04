Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зима подошла к Москве

Фото: EPA\TASS
Первый снег выпадет в регионе уже завтра

В ночь на 5 октября в Московской области стоит ожидать снежных осадков.

"В условиях разрозненной кучевой облачности и понижения температуры воздуха... до слабоотрицательной может привести к выпадению незначительных скоротечных осадков в смешанной фазе", – сообщили РИА "Новости" в центре погоды "Фобос".

Синоптики уточнили, что речь идет не о серьезных снегопадах, а об отдельных снежинках, которые будут слетать с небес.

По словам метеорологов, такую погоду в Центральную Россию принесет клин холодного полярного воздуха, который врежется в область циклона, накрывшую регион. 

В ряде районов Архангельской, Вологодской, Ярославской областей и Подмосковье температура ночью опустится до минусовой, что и вызовет первые легкие снегопады. 

Сегодня, 4 октября, в Москве ожидается до +10°С, в городе переменная облачность, местами пройдут дожди. Завтра, 5 октября, погода в столице будет ясная, без осадков, воздух прогреется до +9°С. В выходные в городе потеплеет: в субботу, 6 октября, +12 ... +14°С, небольшие дожди, порывы ветра до 12-17 м/секунду. В воскресенье потеплеет до +14 ... +16°С, дождя не будет.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

На Болгарию посмотрите: Путин – о нападках на "Северный поток – 2"

Сомнения европейцев в необходимости трубы развеются

"Его жизнь окончена": Британия избавилась от Скрипаля

Экс-разведчик ушел по-английски

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей