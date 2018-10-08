Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На смену дождям в Москву придет тепло

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Novikov
Пока жители столицы будут наслаждаться вторым бабьим летом, другие регионы засыплет снегом

Хмурая осень ненадолго отступит – синоптики обещают москвичам солнечную неделю. И если сегодня временами еще будут дожди, то уже начиная со вторника небо прояснится. Завтра в столице будет +9 ... +14°С, а уже в среду столбики термометров покажут до +18°С. Теплая погода будет радовать горожан до следующих выходных. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Между тем в других регионах на этой неделе может выпасть снег. Значительное похолодание обещают на Урале. Дождь со снегом пройдет в Сибири, а в Забайкалье местами уже сформируется временный снежный покров, прогнозируют специалисты.

На Чукотке ночная температура опустится до -4°С, а в Якутии тоже вырастут сугробы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Киеве не признали убийство Захарченко

На Украине нашли предлог не участвовать в расследовании преступления

Скрипаль хочет свидания с Петровым и Бошировым

Родственница экс-полковника ГРУ жаждет взглянуть в глаза "отравителям"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей