На смену дождям в Москву придет тепло

Пока жители столицы будут наслаждаться вторым бабьим летом, другие регионы засыплет снегом

Хмурая осень ненадолго отступит – синоптики обещают москвичам солнечную неделю. И если сегодня временами еще будут дожди, то уже начиная со вторника небо прояснится. Завтра в столице будет +9 ... +14°С, а уже в среду столбики термометров покажут до +18°С. Теплая погода будет радовать горожан до следующих выходных. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Между тем в других регионах на этой неделе может выпасть снег. Значительное похолодание обещают на Урале. Дождь со снегом пройдет в Сибири, а в Забайкалье местами уже сформируется временный снежный покров, прогнозируют специалисты.

На Чукотке ночная температура опустится до -4°С, а в Якутии тоже вырастут сугробы.