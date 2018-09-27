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Найдена единственная эффективная диета

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Методом проб и ошибок исследователи разработали способ быстро и надолго похудеть

Чтобы сохранить стройность, нужно мало есть. К таким выводам пришли медики Оксфордского университета. Они выяснили, что для снижения массы тела до нормального уровня следует потреблять не более 810 калорий в сутки.

Они пригласили к участию в эксперименте 278 взрослых британцев с индексом массы тела выше 30, то есть страдающих ожирением. Им было предложено либо ограничиться 810 калориями в день, либо выбрать одну из традиционных диет.

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Исследование показало, что люди, придерживавшиеся рекомендации по калориям, за полгода похудели в три раза эффективнее, чем те, кто сидел на других видах диет, но не считал калории, сообщает "Медикфорум".

Важно, что на низкокалорийной диете  рекомендовалось употреблять супы, молочные коктейли и специальные энергетические батончики с зерновыми волокнами. В этом случае пациенты не только сбрасывали вес, но и могли поддерживать себя в форме еще долгое время. Тем самым оксфордские ученые опровергли укоренившееся ранее мнение, что люди, быстро избавившиеся в результате диеты от лишних килограммов, потом набирают их еще быстрее. 

Вера СВЕТЛОВА
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