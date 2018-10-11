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На Кокорина и Мамаева завели еще одно уголовное дело

Об этом сообщили в МВД

Скандал с опальными футболистами продолжается. По последним данным, на Кокорина и Мамаева завели еще одно уголовное дело. Тоже по статье "Хулиганство". Об этом сообщает Varlamov News со ссылкой на МВД.

Напомним, ранее стало известно, что информация о пьяной потасовке с участием спортсменов дошла уже и до ФИФА.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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