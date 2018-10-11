Об этом сообщили в МВД

Скандал с опальными футболистами продолжается. По последним данным, на Кокорина и Мамаева завели еще одно уголовное дело. Тоже по статье "Хулиганство". Об этом сообщает Varlamov News со ссылкой на МВД.

Напомним, ранее стало известно, что информация о пьяной потасовке с участием спортсменов дошла уже и до ФИФА.