Нибиру
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Скандал с опальными футболистами продолжается. По последним данным, на Кокорина и Мамаева завели еще одно уголовное дело. Тоже по статье "Хулиганство". Об этом сообщает Varlamov News со ссылкой на МВД.
Напомним, ранее стало известно, что информация о пьяной потасовке с участием спортсменов дошла уже и до ФИФА.
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