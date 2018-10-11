Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

ФИФА следит за скандалом вокруг Кокорина и Мамаева

Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото:Утро.ру
Организация взяла инцидент под свой контроль

Международная федерация футбола (ФИФА) не осталась в стороне от шумихи, связанной с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Источник рассказал газете "Известия", что организация в курсе произошедшего, а русскоговорящие сотрудники внимательно следят за развитием событий.

УЕФА также знает о том, что Александр и Павел оказались в центре скандала. "Что касается санкций или запрета на участие в еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов, решение об этом принимает ФИФА", – сообщили тому же изданию в пресс-службе УЕФА.

Янис Кузинс, глава Sport for all, собирается направить запрос в футбольные организации, чтобы выяснить, проявляли ли спортсмены в своих действиях расизм.

Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в следственном изоляторе. Футболисты признали свою вину, отметив, что расстроены произошедшим и не приходили в полицию, так как были в замешательстве, но публичного заявления они так и не сделали. Как передает "КоммерсантЪ", Александра и Павла подозревают в хулиганстве по предварительному сговору. Им предъявлена часть 2 статьи 213 УК РФ, по которой максимальный срок – семь лет лишения свободы. Ранее предполагалась, что против футболистов было заведено дело по статье 116 УК РФ "Побои".

В четверг следствие должно обратиться в Тверской районный суд с соответствующими ходатайствами. Пока неизвестно, будут ли сотрудники правоохранительных органов настаивать на том, чтобы спортсмены и дальше находились в СИЗО. Любопытно, что Кокорин не раз привлекался к административной ответственности, например, за нарушение правил дорожного движения.  

Многие пользователи Сети и даже возлюбленная Александра Дарья Шишканова полагают, что против спортсменов устроили заговор. Некоторые любители футбола считают, что скандал с Кокориным и Мамаевым был организован с целью отвлечь внимание общественности от того, что Виталий Мутко возвращается из строительства обратно в спорт. Впрочем, пока пресс-секретарь РФС Игорь Владимиров не комментирует эти домыслы.

8 октября Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а позже — главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

Представители "Зенита" и "Краснодара" заявили о намерении разорвать контракты с Кокориными и Мамаевым. К слову, Павел понимает, что его карьере пришел конец и за сборную России он уже играть не будет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash

Маргарита КОЧЕРГИНА
новости партнеров
Загрузка...

Туалетная бумага вместо продуктов: в Крыму нечего есть

Страшный дефицит на полуострове обнаружили украинцы

Японцы разозлились из-за российских стрельб на Курилах

Токио вновь почувствовал себя униженным и оскорбленным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей