Организация взяла инцидент под свой контроль

Международная федерация футбола (ФИФА) не осталась в стороне от шумихи, связанной с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Источник рассказал газете "Известия", что организация в курсе произошедшего, а русскоговорящие сотрудники внимательно следят за развитием событий.

УЕФА также знает о том, что Александр и Павел оказались в центре скандала. "Что касается санкций или запрета на участие в еврокубках и международных соревнованиях для обвиняемых футболистов, решение об этом принимает ФИФА", – сообщили тому же изданию в пресс-службе УЕФА.

Янис Кузинс, глава Sport for all, собирается направить запрос в футбольные организации, чтобы выяснить, проявляли ли спортсмены в своих действиях расизм.

Сейчас Кокорин и Мамаев находятся в следственном изоляторе. Футболисты признали свою вину, отметив, что расстроены произошедшим и не приходили в полицию, так как были в замешательстве, но публичного заявления они так и не сделали. Как передает "КоммерсантЪ", Александра и Павла подозревают в хулиганстве по предварительному сговору. Им предъявлена часть 2 статьи 213 УК РФ, по которой максимальный срок – семь лет лишения свободы. Ранее предполагалась, что против футболистов было заведено дело по статье 116 УК РФ "Побои".

В четверг следствие должно обратиться в Тверской районный суд с соответствующими ходатайствами. Пока неизвестно, будут ли сотрудники правоохранительных органов настаивать на том, чтобы спортсмены и дальше находились в СИЗО. Любопытно, что Кокорин не раз привлекался к административной ответственности, например, за нарушение правил дорожного движения.

Многие пользователи Сети и даже возлюбленная Александра Дарья Шишканова полагают, что против спортсменов устроили заговор. Некоторые любители футбола считают, что скандал с Кокориным и Мамаевым был организован с целью отвлечь внимание общественности от того, что Виталий Мутко возвращается из строительства обратно в спорт. Впрочем, пока пресс-секретарь РФС Игорь Владимиров не комментирует эти домыслы.

8 октября Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а позже — главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

Представители "Зенита" и "Краснодара" заявили о намерении разорвать контракты с Кокориными и Мамаевым. К слову, Павел понимает, что его карьере пришел конец и за сборную России он уже играть не будет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.