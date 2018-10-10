Все очень серьезно: что грозит Кокорину и Мамаеву

Футболистов могут осудить по более строгой статье, чем предполагалось ранее

Александру Кокорину и Павлу Мамаеву могут "добавить". Журналисты издания "Коммерсант" полагают, что в уголовное дело, по которому проходят футболисты, включили и статью 213 УК РФ за хулиганство. По ней предусматривается заключение до семи лет. А, значит, футболисты не отделаются штрафом, а получат как минимум условный срок.

Два дела, связанные с драками, которые устроили Кокорин и Мамаев, были переданы в Главное следственное управление МВД по Москве. Как отмечают журналисты того же издания, следователи внутренних органов не занимаются уголовными производствами по статье 116 УК РФ "Побои". Напомним, что СМИ сообщали, что именно по ней будут проходить футболисты. Теперь же существует вероятность того, что в дело Александра и Павла добавили ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Сейчас сотрудники правоохранительных органов планируют допросить свидетелей, а также устроить очные ставки между пострадавшими и зачинщиками драк.

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Кокорин и Мамаев пока так и не прокомментировали публично произошедшее 8 октября. Впрочем, спортсмены готовят заявление.

Александр и Павел оказались в центре скандала из-за двух драк в столице. Сначала футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а позже – главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака. Футбольные клубы, за которые выступают Кокорин и Мамаев, хотят разорвать с ними контракты.