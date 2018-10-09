И деньги не спасли: Кокорину и Мамаеву грозит тюрьма

Последним гвоздем в крышке гроба карьеры футболистов могла стать их попытка откупиться

Инцидент, в котором замешаны игроки национальной сборной, обрастает все новыми подробностями. Известно, что за видео с избиением главы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака опозорившиеся футболисты предлагали 5 млн руб.

Впрочем, решить вопрос с помощью денег пытались не Кокорин с Мамаевым, а их друзья, которые спустя пару часов после пьяной драки подъехали к кофейне. Загладить вину выкупом они осмелились в присутствии дежуривших оперативников.

"А вот водитель Пака – помешал. Он подсуетился раньше, забрал видос и передал флешку полиции. Никакие пять лямов Кокорину с Мамаевым не помогли", – пишет Telegram-канал Mash.

Побои футболисты наносили, не только играючи, но и напевали при этом популярную песню южнокорейского исполнителя.

"Во время избиения Пака футболисты Кокорин и Мамаев пели песню Gangnam Style (а до этого обозвали мужика "каким-то китайцем", так что подтекст очевиден)", – подчеркивается в сообщении.

Несколькими драками в столице, где футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и вышеназванного Пака, дело не ограничилось. Они устроили дебош в вагоне "Сапсана", который арендовали после воскресного матча. Их попутчиком по иронии судьбы стал блогер и стенд-комик Данила Поперечный.

"Я гнал с ними в Сапсане, где они люто упарывались и орали в переговорке, как зверьё и быдло", – прокомментировал он совместное путешествие в Twitter. (Орфография и пунктуация сохранены)

По его словам, разудалые и хмельные спортсмены били посуду, переворачивали мебель, доставали проводников и соседей.

После случившегося о продолжении футбольной карьеры нарушителей общественного порядка и речи быть не может, считает член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев.

"Уже сейчас, забегая вперед, можно сказать, что футболисты Кокорин и Мамаев умерли как футболисты. Для них это большее наказание, чем уголовное преследование. Больше мы этих футболистов не увидим, будут подсудимые Кокорин и Мамаев, будут виновники уголовного дела", – цитируют чиновника РИА "Новости".

Между тем питерский "Зенит" намерен разорвать контракт с форвардом клуба Александром Кокориным, сообщает Sport24.ru. Руководство "Краснодара", за который выступает Павел Мамаев, наложит на полузащитника максимальный штраф и отстранит его от тренировок.

"В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться", – говорится в заявлении на официальном сайте ФК.