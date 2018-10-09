Теперь им светит суд по двум эпизодам причинения людям телесных повреждений

В полицию Москвы с заявлением о нападении и избиении обратилась ведущая "Первого канала" Ольга Ушакова. По ее словам, на нее и ее водителя накинулась группа мужчин.

"Человек пострадавший и я, как пострадавшая сторона, мы заявление в полицию написали, но пока никаких результатов мы не можем огласить, поскольку сами не владеем информацией. Сами с нетерпением ждем. Человек болеет", – рассказала она радиостанции "Говорит Москва".

Ушакова не стала называть имена нападавших. Однако, по данным МК, в деле замешаны футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Нападавших по фото опознал водитель телеведущей. Он находится в больнице имени Боткина с черепно-мозговой травмой.

По информации Telegram-канала Mash, эта драка на Большой Садовой улице около гостиницы "Пекин" произошла примерно за час до того, как футболисты избили чиновника Минпромторга в "Кофемании" на Большой Никитской.

Пострадавший ни за что водитель успел пообщаться с журналистами.

"Били по голове. Кровь хлестала из ушей. Вся одежда была пропитана кровью" – цитирует его "Московский комсомолец".

В понедельник, 8 октября, около 7 часов утра Кокорин с компанией вышли из стриптиз-клуба. Проходя мимо припаркованных автомобилей, они начали возмущаться преградам на пути и пинать машины. Свидетель безобразия 33-летний белорус Виктор Соловьев (по другим данным – Виталий Соловчук) сделал им замечание. За что и получил: спортивные ребята повалили его на землю и избили ногами до бессознательного состояния. Драка попала в камеры видеонаблюдения на здании напротив, кадры публикует Telegram-канал "112".

После этого компания отправилась взбодриться кофейком в "Кофемании".

Жена Павла Мамаева Алана уже признала, что ее муж тем утром был пьян, и извинилась за постыдное поведение футболиста, сообщает "Пятый канал".