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Мужчина, на которого набросились за замечание Кокорин с Мамаевым, оказывается, сам виноват.
Водитель Ольги Ушаковой, которого увезли после потасовки со спортсменами в больницу, сам спровоцировал драку. По крайней мере, так считает Мамаев. Он обвинил побитого водителя в том, что последний серьезно повредил ему лицо. Теперь оскорбленный Павел заявил, что подаст на мужчину заявление. Об этом сообщает Telegram-канал РИАN.
Тем временем следователи пришли к выводу, что водителя ведущей Первого канала избили именно Александр и Павел. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Напомним, ранее стало известно, что на Кокорина и Мамаева завели еще одно уголовное дело по статье "Хулиганство".
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