Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В деле Кокорина и Мамаева появился четвертый арестованный

В изолятор отправится футболист-любитель

На два месяца останется под арестом еще один задержанный вместе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Тверской суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Александра Протасовицкого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 8 декабря", – цитирует ТАСС представителя судебных органов. Протасовицкий обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ – "Хулиганство по предварительному сговору".

Отмечается, что четвертый участник потасовки играет в любительской футбольной лиге. Ранее суд на 2 месяца арестовал полузащитника "Краснодара" Мамаева, нападающего "Зенита" Кокорина и его младшего брата Кирилла. В понедельник, 8 октября, они устроили две драки в центре Москвы.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Вне игры: Кокорина и Мамаева арестовали

Звезды "Зенита" и "Краснодара" отправились в СИЗО

Над Кокориным и Мамаевым издеваются за решеткой

Перед скандальными футболистами нарисовались грустные перспективы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей