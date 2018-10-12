В деле Кокорина и Мамаева появился четвертый арестованный

В изолятор отправится футболист-любитель

На два месяца останется под арестом еще один задержанный вместе с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

Об этом сообщается на сайте суда.

"Тверской суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Александра Протасовицкого меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 8 декабря", – цитирует ТАСС представителя судебных органов. Протасовицкий обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ – "Хулиганство по предварительному сговору".

Отмечается, что четвертый участник потасовки играет в любительской футбольной лиге. Ранее суд на 2 месяца арестовал полузащитника "Краснодара" Мамаева, нападающего "Зенита" Кокорина и его младшего брата Кирилла. В понедельник, 8 октября, они устроили две драки в центре Москвы.