Автомобильный движок переставят на самолеты

Двигатель автомобилей проекта "Кортеж", на одном из которых разъезжает президент РФ Владимир Путин, может превратиться в авиационный. Подобные разработки уже ведутся, сообщили в Центральном институте авиационного моторостроения (ЦИАМ).



"У нас сейчас заключен контракт с Минпромторгом на проведение работ под шифром "Адаптация", которые подразумевают исследование методологии превращения автомобильного двигателя в авиационный. Мы берем двигатель от "Кортежа" и делаем из него авиационный. Закончится эта работа созданием демонстратора", – заявил в интервью РИА "Новости" генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.

Сейчас специалисты пытаются определить, что конкретно нужно изменить в автомобильном двигателе, чтобы его можно было использовать для поднятия воздушного судна. Делается это не ради забавы – подобный проект имеет солидное экономическое обоснование.

Как пояснил Гордин, автомобильные двигатели крупносерийные, их себестоимость существенно ниже авиационных. Поэтому при доработке мотора от "Кортежа" есть возможность получить относительно дешевый двигатель для самолетов.

"Кортеж" мы взяли потому, что это самый современный автомобильный двигатель, который есть в России. Если все будет идти по плану, то года через полтора-два этот проект перейдет на стадию опытно-конструкторских работ", – заявил руководитель института.

Над проектом "Кортеж", в который вошло целое семейство автомобилей разных модификаций, работало ФГУП НАМИ. Совместно с Porsche Engineering институт разработал серию модульных двигателей. Самым мощным из них является V12 с четырьмя турбинами, непосредственным впрыском топлива и системой изменения фаз газораспределения. Его объем составляет 6,6 л, а мощность и крутящий момент равняются 850 л.с. и 1 тыс. 320 ньютон-метров соответственно.

Комплектующие "Кортежа" заинтересовали не только авиастроителей. Ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ предложили ставить коробки переключения передач от президентского лимузина Aurus на автомобили Bentley, сообщает сайт "Автомобили.ру". Трансмиссии, произведенные отечественной компанией Kate, уже производятся серийно. Но предприятие не может обслуживать лишь один автомобильный бренд. Поэтому Минпромторг и попытался расширить рынок сбыта, чтобы увеличить производство российских "автоматов".

Кроме того, в ведомстве сообщили, что большой интерес к новым отечественным автомобилям проявили компании из ОАЭ. Они выразили заинтересованность и в приобретении, и в продвижении машин, передавало РИА "Новости".

Проект "Кортеж" был запущен в 2014 году. В рамках проекта разрабатывают новые российские седан, лимузин, внедорожник и минивэн. Впервые лимузин Aurus использовали 7 мая на инаугурации главы государства. Длина лимузина составляет 6,62 м, ширина – 2 м, высота – 1,695 м, вес – 6,5 тонны.