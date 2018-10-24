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Разрушенные конструкции Крымского моста достали из воды

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Испорченным металлическим элементам нужно изготавливать замену

Упавший в воду пролет железнодорожного моста через Керченский пролив отбуксировали на склад на острове Тузла. Об этом сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Рабочим пришлось разрезать громоздкую конструкцию на пять частей, чтобы плавкран смог поднять груды металла со дна, пишет РБК. Сейчас строители ждут, когда им привезут новый пролет, чтобы установить его на опоры.

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Авария произошла в начале октября. Незакрепленная конструкция строящегося железнодорожного участка Крымского моста неожиданно съехала в воду. Предполагалось, что на ликвидацию последствий инцидента и изготовление новой детали потребуется больше месяца. Однако на сроки запуска поездов с материковой России в Крым это повлиять не должно. Начало железнодорожного сообщения через Керченский пролив запланировано на конец 2019 года. 

Фоторепортаж
Иностранцев растрогал вид Крымского моста
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press Фото: GLOBAL LOOK press
Николай ВИКТОРОВ
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