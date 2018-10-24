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В Китае объявился двойник Путина

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Китайский крестьянин поразил пользователей схожестью с российским президентом

На просторах КНР обнаружили "китайского Владимира Путина". Его фотографию представил развлекательный портал 9gag в своем Instagram-аккаунте. Мужчина на снимке чертами лица похож на главу России.

Сообщается, что живет 55-летний фермер Ло Юаньпин в глухой деревне Лунцзюй. Ранее СМИ писали, что китайский крестьянин, несмотря на своей "знаменитое" лицо, боится, что никогда не найдет себе жену, и фактически смирился с жизнью холостяка.

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К несчастью для Ло, быть настолько похожим на русского государственного деятеля не является гарантией славы, богатства или даже любви, отмечала газета Sun.

Фермер, который попал в поле зрения мировых СМИ еще в 2011-ом, заявил в прошлом году британскому таблоиду, что, несмотря на появление на телевидении и сайтах, а также в бесчисленных газетах и журналах, его жизнь не изменилась.


По словам крестьянина, однажды ему заплатили £569 за участие в телевизионном шоу, в котором его называли "братом Путиным".

Портал 9gag собрал для пользователей подборку двойников известных личностей из разных стран. Туда попал и российский Леонардо ДиКаприо (Роман Бурцев из подмосковного Подольска), а также индийский Николас Кейдж, турецкий Джордж Клуни, Барак Обама из Индонезии, азиатский Брэд Питт, женская версия Jay-Z.

Наталья КУРИПКО
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