Видеокадры поездки американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании в штат Огайо 24 августа навлекли общественность на подозрение, что у жены главы Белого дома есть двойник.

Как пишет издание Daily Mail, одежда, волосы и фигура первой леди оказались в центре внимания "по самой причудливой причине" – народ не признал в увиденном образе Меланию Трамп. Комментаторы принялись дружно обсуждать фейковую 48-летнюю супругу президента. Все не то и не так!

"Цвет волос и укладка неправильные, блузка неправильная, воротник неправильный, логотип на солнцезащитных очках отсутствует на двойнике ... это не она", – отметил один из пользователей Twitter.

Другие проанализировали все ее позы и даже вес, предположив, что увиденная лже-Мелания тяжелее настоящей килограмм на десять. Да и в лице раздалась. Общественность категорически отказывается верить, что шедшая с Трампом в аэропорту женщина является его женой.

Причем появившаяся вместе с главой государства в детской больнице в Колумбусе Мелания в том же самом образе почти не вызвала сомнений, разве что якобы, по мнению народа, слишком крепким рукопожатием.

Today, President @realdonaldtrump and @FLOTUS Melania toured the neonatal intensive care unit at Nationwide Children’s Hospital in Columbus, Ohio, learning more about a specialized program to care for babies born into the opioid crisis. Via @ABCWorldNews @DavidMuir pic.twitter.com/tSvhM0D8Z5