СМИ и пользователи соцсетей озадачены первой леди США

Видеокадры поездки американского президента Дональда Трампа и его супруги Мелании в штат Огайо 24 августа навлекли общественность на подозрение, что у жены главы Белого дома есть двойник.

Как пишет издание Daily Mail, одежда, волосы и фигура первой леди оказались в центре внимания "по самой причудливой причине" – народ не признал в увиденном образе Меланию Трамп. Комментаторы принялись дружно обсуждать фейковую 48-летнюю супругу президента. Все не то и не так!

"Цвет волос и укладка неправильные, блузка неправильная, воротник неправильный, логотип на солнцезащитных очках отсутствует на двойнике ... это не она", – отметил один из пользователей Twitter.

Другие проанализировали все ее позы и даже вес, предположив, что увиденная лже-Мелания тяжелее настоящей килограмм на десять. Да и в лице раздалась. Общественность категорически отказывается верить, что шедшая с Трампом в аэропорту женщина является его женой.

Причем появившаяся вместе с главой государства в детской больнице в Колумбусе Мелания в том же самом образе почти не вызвала сомнений, разве что якобы, по мнению народа, слишком крепким рукопожатием.

Today, President @realdonaldtrump and @FLOTUS Melania toured the neonatal intensive care unit at Nationwide Children’s Hospital in Columbus, Ohio, learning more about a specialized program to care for babies born into the opioid crisis. Via @ABCWorldNews @DavidMuir pic.twitter.com/tSvhM0D8Z5 — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 25 августа 2018 г.

Издание отмечает, что это уже не первый раз, когда рядом с Трампом "обнаруживают" двойника его жены. Фальшивую Меланию раскусили на июльском саммите НАТО в Брюсселе. Также клон первой леди зафиксировали в октябре прошлого года на видеокадрах, когда хозяин Овального кабинета призвал помочь жертвам урагана в Пуэрто-Рико. У лже-Мелании нашли слишком крупный нос.

Нынешней весной также американцы забились в тревоге от внезапного исчезновения миссис Трамп, что стало еще большим поводом подозревать в наличии у нее двойника. Правда позже в Белом доме объяснили, что первая леди находилась в больнице и перенесла операцию на почках, однако конспирологов уже было не остановить.