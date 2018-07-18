Странному поведению Меланьи нашли неожиданное объяснение

Английские СМИ заметили, что после рукопожатия российского президента Владимира Путина супруга американского лидера Мелания Трамп переменилась в лице.

На записи, опубликованной в интернете видно, что улыбающаяся супружеская пара приветствует российского лидера, но затем, у повернувшейся к камерам Мелании резко холодеют глаза и каменеет лицо.

Видеоролик выложил американский канал NBC News.

Такая перемена может быть вызвана несколькими причинами, прокомментировала видеоролик в эфире НСН Эксперт невербального поведения, физиогномист, психолог Светлана Филатова.

По ее мнению, и у Трампа, и у его супруги выражение лица свидетельствовало о том, что их слишком утомил состоявшийся тяжелый разговор.

"Мне, честно говоря, не очень понравилось, потому что у нее (Мелании) был испуг с усталостью <…> У Трампа тоже была натянута улыбка и напряженный подбородок. Он всегда напрягает подбородок в сложных ситуациях. Трамп внимательно смотрел на собеседника и натянуто улыбался. Возможно, потому что был очень долгий разговор, и они просто устали оба", – пояснила эксперт.

Напомним, президенты России и США встретились 16 июля в Хельсинки. Это была первая полноформатная встреча лидеров двух стран.