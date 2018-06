Жена Трампа подставила Белый дом

О Мелании Трамп заговорили. Как известно, хорошими делами прославиться нельзя, поэтому первая леди США решила пойти по пути наименьшего сопротивления.

На встречу к детям нелегальных мигрантов супруга Дональда Трампа вырядилась в оливково-зеленую куртку с белой надписью: "I really don't care. Do u?". Ее послание на верхней одежде означало: "Мне все равно. А вам?", – сообщает CNN.

Тут же посыпалось бесчисленное множество комментариев, в большинстве которых содержалось предположение, что таким образом Мелания молчаливо высказывает свою позицию. В надписи усмотрели истинное отношение жены президента к мигрантам, за что приписали ей сходство Марией Антуанеттой.

"В свете того, что происходит с нашей страной, как бесчувственно это надевать. Это на самом деле отвлекает от ее истинных намерений. Мне больше нравилось, когда она исчезла", – гласит один из отзывов

"Похоже, она сама написала сообщение. Вы, правда, хотите сказать, что это просто куртка? Серьезно? Это все равно что надеть футболку "убирайся с моей лужайки" на митинг мечтателей. Это всего лишь футболка. Не обращайте внимания", – саркастично отметил другой пользователь.

"Сегодня в Техасе жара. Нужна ли куртка? Навряд ли. Она просто говорит американцам, что не заботится о детях, потому что ее муж из тех, кто держит детей в клетках. Они два сапога пара. Бессердечные монстры", – отозвался очередной "комментатор".

Кстати, политика "нулевой терпимости" супруга Мелании в последние дни активно обсуждается в СМИ. Во вторник американский лидер снова заговорил о необходимости арестовывать людей, незаконно пересекающих Штаты.

Однако накануне он подобрел и запретил разлучать семьи нелегалов, задержанных при переходе американо-мексиканской границы. Обеспокоенная этим вопросом жена президента отправилась в Техас в провокационном наряде.

Глава семьи Трамп после нападок на Меланию подставил свое сильное плечо, заступившись за нее в виртуальной реальности. По его словам, надпись на куртке адресована журналистам, распространяющим фейковую информацию.

"Мне действительно плевать, а вам?", написанная на спине куртки моей жены, относится к лживым СМИ. Мелания уяснила, насколько они бесчестны и теперь ей действительно плевать", – заявил глава Белого дома в Twitter.

