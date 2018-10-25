Неисправность эскалатора в римском метро скрывали

Опасную лестницу многократно чинили, но отказывались менять оборудование

Взбесившийся эскалатор, ставший причиной серьезных травм приехавших в Рим россиян, часто ломался. Об этом стало известно репортерам газеты Il Messaggero. По их данным, в течение месяца его чинили уже 4 раза. Однако обслуживающая компания не придавала значения неполадкам и не задумывалась о замене оборудования. Поскольку эскалатор на станции "Республика" был установлен всего 10 лет назад, тогда как по техпаспорту срок эксплуатации – 30 лет.

Сейчас специалисты устанавливают причину, по которой лестничное полотно вышло из строя. Ряд итальянских чиновников, в том числе мэр города, пытаются все свалить на российских футбольных болельщиков, которые могли скакать во время движения эскалатора. Однако это не объясняет отказа тормозной системы. Ведь механизм должен был автоматически остановить движение, как только из пазов выскочила первая ступенька.

В то же время очевидцы, оказавшиеся на месте трагедии, утверждают, что пассажиры до аварии вели себя спокойно. В качестве доказательства предъявляют многочисленные видео, снятые на телефон. Из роликов понятно, что оба эскалатора перегружены. Но в службах римского метро заявляют, что техника была рассчитана на такой вес.

Авария в римском метро произошла 23 октября. Болельщики ехали на матч между ЦСКА и "Ромой". В результате травмы получили более 20 человек, 16 из которых – россияне. Трое до сих пор находятся в очень тяжелом состоянии.