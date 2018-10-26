Российские фанаты не ломали эскалатор

Обвинения итальянского чиновника опровергла запись с камер видеонаблюдения. Судя по кадрам, болельщики армейцев не прыгали на эскалаторе.

В предвкушении матча они тихо-мирно добирались до стадиона. Подъемник вышел из строя по не зависящим от них обстоятельствам.

Такое заключение сделали журналисты, тщательно изучившие запись, пишет газета Corriere della Sera.

Напомним, в римской подземке пострадали более 20 человек, 23 октября там произошло неладное с эскалатором. Ускорившись, подъемник обрушился, превратив пассажиров в кучу-малу. ЧП произошло перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где итальянская "Рома" сразилась с российским ЦСКА.

Итальянский вице-премьер и министр внутренних дел Маттео Сальвини сразу же решил, что виноваты "десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак". Теперь столичному чиновнику придется взять свои слова обратно.

На защиту наших фанатов встал заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев, напоминает НСН.