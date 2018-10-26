Ранее опасные посылки были отправлены Хиллари Клинтон и Бараку Обаме

ФБР изъяло подозрительную посылку, отправленную по почте сенатору Демократической партии Кори Букеру. Кроме того, еще одну бомбу отослали бывшему директору Национальной разведки Соединенных Штатов Джеймсу Клепперу – это почтовое отправление нашли на Манхэттене.

Таким образом, количество обезвреженных спецагентами посылок с взрывными устройствами достигло двенадцати, сообщает телеканал "360". Отмечается, что самодельные бомбы начинены осколками стекла. По мнению следователей, все СВУ собраны по инструкциям из Сети.

Секретная служба США объявила 24 октября, что взрывные устройства нашли в почте Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Кроме того, адресатами взрывпакетов стали бывший вице-президент США Джо Байден, экс-министр юстиции Эрик Холдер, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, финансист Джордж Сорос, активно выступавший против Дональда Трампа актер Роберт Де Ниро и другие.

По сообщению CNN, ФБР арестовало мужчину, подозреваемого в рассылке посылок с бомбами.