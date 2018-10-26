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Солнца не будет: Москву ждут 2 дождливых месяца

Фото: pixabay.com
О ясной погоде придется забыть

Необычно долгое бабье лето закончилось, и россиян ждут самые пасмурные месяцы года. Метеорологи предупреждают, что солнце в Центральной России в ноябре и декабре почти не будет светить.

"Придется запастись терпением до января", – рассказал "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Он также напомнил, что световой день сейчас стремительно сокращается – примерно на 5 минут в сутки, а самым коротким станет 22 декабря, тогда солнце выглянет всего на 6,5 часов. 

По прогнозу Гидрометцентра, в субботу, 27 октября, в столице будет +5 ... +7°С, пройдут дожди. Такая же погода сохранится и 28 октября, столбики термометров покажут +4 ... +6°С, в городе будет ветрено и дождливо.

В начале следующей недели в Москве похолодает. В понедельник, 29 октября, ожидается 0 ... +2°С и дождь со снегом. Во вторник, 30 октября, будет -2 ... +3°С, местами пройдет небольшой снег. В среду, 31 октября, снегопады продолжатся, воздух прогреется до -1 ... +4°С. Солнце покажется в столице только в четверг, 1 ноября. В этот день в Москве будет 0 ... +5°С, осадков не ожидается. Метеорологи предупреждают, что на следующей неделе атмосферное давление в городе будет повышенным – от 761 до 771 мм ртутного столба.

Валентина МАЙОРОВА
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