Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На москвичей обрушится снег

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
В понедельник будет холодно и облачно

Сегодня жители Московского региона не обрадуются промозглой погоде. Температура воздуха не поднимется выше 0°C, в течение дня ожидаются дожди со снегом, но прояснения возможны.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, вероятны порывы в 15 м/секунду. Атмосферное давление в столице составит 761 мм ртутного столба.

Как сообщили представители Гидрометцентра агентству РИА ФАН, в области сегодня днем температура опустится до -3°C, ночью станет еще холоднее – до -7°C. В Москве ночью тоже ожидаются заморозки до -4°C, но без осадков. 

К слову, солнце в регион вернется лишь в январе. А в течение этой недели температура не поднимется выше +5°C.

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Трамп: Москва просит помощи в экономике у Вашингтона

Политик считает, что Кремль завидует успехам Белого дома

Не должна жать руку: Меркель разнесли за общение с Путиным

Лидера Германии упрекнули в "излишней" дружелюбности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей