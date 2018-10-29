На москвичей обрушится снег

В понедельник будет холодно и облачно

Сегодня жители Московского региона не обрадуются промозглой погоде. Температура воздуха не поднимется выше 0°C, в течение дня ожидаются дожди со снегом, но прояснения возможны.

Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, вероятны порывы в 15 м/секунду. Атмосферное давление в столице составит 761 мм ртутного столба.

Как сообщили представители Гидрометцентра агентству РИА ФАН, в области сегодня днем температура опустится до -3°C, ночью станет еще холоднее – до -7°C. В Москве ночью тоже ожидаются заморозки до -4°C, но без осадков.

К слову, солнце в регион вернется лишь в январе. А в течение этой недели температура не поднимется выше +5°C.