В Москву вернется тепло

Погода снова решила побаловать столичных жителей

Всего 2 дня осталось потерпеть москвичам – в начале ноября в городе снова установится приятная теплая погода.

"До 6-8 градусов потеплеет уже 1 ноября, а в пятницу, 2 ноября, температура повысится до 8-10 градусов. Такая погода ожидается вплоть до конца недели", – рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Однако метеорологи предупреждают, что в ночь 30 и 31 октября в столице ожидаются заморозки до -4°C. Сегодня, 29 октября, в Москве облачно, местами пройдут небольшие дожди, кое-где – со снегом. Воздух прогреется всего до +2°C, от 0 до +2°C будет и завтра, 30 октября. Во вторник, по прогнозам синоптиков, солнечно, а вот со среды до воскресенья в городе будут идти небольшие осадки.

В среду, 31 октября, пасмурно и дождливо, столбики термометров покажут +2°C. В четверг потеплеет до +6 ... +8°C, в пятницу, 2 ноября, ожидается +5 ... +10°C. В выходные также будет тепло, +5 ... +11°C.