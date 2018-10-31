Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зима откладывается: прогноз погоды на праздники

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Иванко Игорь
Ноябрь начнется с потепления

Теплая и дождливая погода ожидает москвичей в начале ноября. По данным Гидрометцентра, в четверг, 1 ноября, к полудню воздух прогреется до +6 … +8°С. При этом небо будет хмурым, с большой долей вероятности пойдет дождь.

Такая погода сохранится и 2-3 ноября. В воскресенье, 4 ноября, станет еще теплее, до +10°С, но облачность сохранится. А вот в нерабочий понедельник, 5 ноября, на небе появится солнце.

Данный температурный режим выше климатической нормы на несколько градусов, уверяют синоптики. "Обычно температура в Москве смещается в сторону отрицательных значений 10 ноября. Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Судя по всему, зима пока откладывается и наступит ближе к Новому году", – приводит ТАСС слова главы Гидрометцентра Дмитрия Киктева.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

Киски дерутся: "сцепившихся" Медведеву и Загитову показали на видео

Над фигуристками поиздевалась соперница

Операцию с "Нордом" Киев провернул по чужой указке

Украине нужны были пленники, чтобы спровоцировать Россию на резкие действия

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей