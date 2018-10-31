Зима откладывается: прогноз погоды на праздники

Ноябрь начнется с потепления

Теплая и дождливая погода ожидает москвичей в начале ноября. По данным Гидрометцентра, в четверг, 1 ноября, к полудню воздух прогреется до +6 … +8°С. При этом небо будет хмурым, с большой долей вероятности пойдет дождь.

Такая погода сохранится и 2-3 ноября. В воскресенье, 4 ноября, станет еще теплее, до +10°С, но облачность сохранится. А вот в нерабочий понедельник, 5 ноября, на небе появится солнце.

Данный температурный режим выше климатической нормы на несколько градусов, уверяют синоптики. "Обычно температура в Москве смещается в сторону отрицательных значений 10 ноября. Однако сейчас наблюдается совсем другая тенденция. Судя по всему, зима пока откладывается и наступит ближе к Новому году", – приводит ТАСС слова главы Гидрометцентра Дмитрия Киктева.