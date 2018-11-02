Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дожди в праздники повергнут в уныние

Фото: GLOBAL LOOK press/nstagram.com/me4tatell
В то же время в выходные будет не по климату тепло

В пятницу, 2 ноября, в Москве ожидается мелкий дождь, южный ветер силой 5-10 м/с и +7 … +9°С. Такую погоду обещают синоптики Гидрометцентра.

В субботу и воскресенье температурный режим в столице не изменится, однако осадки усилятся. Солнечные лучи из-за облаков пробиться не смогут.

Однако с начала следующей недели атмосферное давление повысится. В ночь на понедельник, 5 ноября, ожидаются заморозки до -4°С. Зато днем в праздничный понедельник будет ясно, воздух прогреется местами до +10°С. И такая солнечная погода сохранится как минимум до пятницы, 9 ноября.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в столичном регионе наступит зима.

Вера СВЕТЛОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Наш ответ": Украина отыгралась на моряках за санкции России

Погранслужба Незалежной арестовала очередное судно

Не лезь в чужой монастырь: Москва осадила Лукашенко из-за Донбасса

В Кремле удивились предложению Минска по охране чужих границ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей