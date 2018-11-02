Дожди в праздники повергнут в уныние

В то же время в выходные будет не по климату тепло

В пятницу, 2 ноября, в Москве ожидается мелкий дождь, южный ветер силой 5-10 м/с и +7 … +9°С. Такую погоду обещают синоптики Гидрометцентра.

В субботу и воскресенье температурный режим в столице не изменится, однако осадки усилятся. Солнечные лучи из-за облаков пробиться не смогут.

Однако с начала следующей недели атмосферное давление повысится. В ночь на понедельник, 5 ноября, ожидаются заморозки до -4°С. Зато днем в праздничный понедельник будет ясно, воздух прогреется местами до +10°С. И такая солнечная погода сохранится как минимум до пятницы, 9 ноября.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в столичном регионе наступит зима.