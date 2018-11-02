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В Санкт-Петербург вернется тепло

В ближайшие дни жители и гости Северной столицы порадуются хорошей погоде

В субботу, 3 ноября, в Питере воздух прогреется до +9°C, правда, в этот день будут идти кратковременные дожди. В воскресенье, в День народного единства, осадков не ожидается, а температура будет почти такая же, до +8°C.

А 5 ноября, в следующий понедельник, в Санкт-Петербурге столбики термометра поднимутся еще выше, до +10°C. В этот день метеорологи дождей также не обещают.

Как передает информагентство FlashNord со ссылкой на Северо-Западный УГМС, такая комфортная погода будет в Петербурге всю следующую неделю.

А вот Москву в праздничные дни зальет, но тепло тоже ожидается.  

Полина ИВАНОВА
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