Из-за Петрова и Боширова в России начались аресты

За решетку попали десятки граждан, торговавших базами данных

Служащим России сурово напомнили о необходимости соблюдать подписку о неразглашении сведений. ФСБ РФ провела масштабную операцию по предотвращению утечек информации из закрытых баз данных.

Как рассказал "Росбалту" источник, оперативники провели более 60 обысков. Их интересовали в первую очередь люди, предлагающие за определенное вознаграждение выдать информацию о пересечении гражданами РФ границы или сведения из базы "Роспаспорт" и базы ФНС об имуществе россиян.

В результате облавы были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ 183 (незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), ст. 203 (превышение полномочий частным детективом), ст.137 (нарушение неприкосновенности частной жизни).

В том числе прямо на рабочем месте был задержан сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы (ФНС), торговавший секретными сведениями, а также сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе.

Пограничник этот, по некоторым данным, продал информацию о зарубежных поездках Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает исполнителями операции ГРУ по устранению Сергея Скрипаля в Солсбери. Впрочем, по словам источника издания, этот подозреваемый – единственный, связанный с Петровым и Бошировым в ходе данной спецоперации. Остальные уголовные дела открыты из-за утечек секретных сведений о других гражданах.

Ранее британские власти со ссылкой на сайт группы Bellingcat заявили, что россияне Петров и Боширов на самом деле являются сотрудниками спецслужб РФ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой.