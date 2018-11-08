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Зима близко: в выходные в Москве заметно похолодает

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Авилов Александр
Температура в эти дни составит не выше +5°C

К концу недели столица и область окажутся под влиянием влажного и довольно теплого для ноября воздуха. В пятницу он прогреется до +6°C, а в субботу до +5°C. Ночью столбики термометра покажут +1 ... +3°C.

В субботу погода будет облачной: москвичей и гостей города ждут небольшие дожди и туман. В воскресенье Москву накроет антициклон, который принесет более сухой и прохладный воздух.

Как сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на центр погоды "Фобос", в этот день осадков не будет, но ветер усилится до 10 м/секунду. В ночь с субботы на воскресенье температура составит 0 ... -2°C, а днем чуть потеплеет, до +3°C. Атмосферное давление 11 ноября поднимется до 768 мм рт. ст., что сильно превышает норму. 

Полина ИВАНОВА
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