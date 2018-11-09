"Как-то некрасиво": убийца женщины и ребенка раскаялся

Неудавшаяся попытка расчленить мальчика вызвала сожаление у задержанного

Следственный комитет России обнародовал видео допроса подозреваемого в убийстве 35-летней москвички и ее 12-летнего сына. Мужчина 1988 г.р. готовность сотрудничать со следствием, предложив задавать ему любые вопросы. В двойном убийстве он признался без колебаний, четким и твердым голосом. Но когда речь зашла о раскаянии в содеянном, немного замялся.

"Да… За мальчика… Очень как-то некрасиво…" – пробормотал задержанный. Он нанес ребенку около 30 ударов ножом. Следователи предполагают, что он пытался расчленить тело.

Екатерина и ее сын Александр были убиты в своей квартире на улице Софьи Ковалевской в Москве. Их нашла бабушка – 7 ноября она заглянула к ним в гости. А 8 ноября был задержан ранее судимый 30-летний житель Подмосковья Дмитрий Б. В ходе обыска в его квартире обнаружены вещи убитых.

Следствие намерено настаивать на аресте подозреваемого. Кроме того, мужчине, скорее всего, будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает телеканал "360".