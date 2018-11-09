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Жертва насильников в погонах что-то скрывает

Фото: Ильгиз Калимулин/ТАСС
Резонансное дело становится все более запутанным

Дознаватель из Уфы, обвинившая коллег в изнасиловании, отказалась проходить проверку на детекторе лжи. Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых в преступлении Валерия Посохова.

"Биоматериалов никаких не было найдено ни у кого. Ходатайством заявлено, чтобы провели полиграф как потерпевшей, так и моему подзащитному. А потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа", – приводит ее слова ГТРК "Башкортостан".

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Ранее стало известно, что, помимо потерпевшей, в помещении находилась как минимум еще одна женщина. Однако это обстоятельство не изменило участи фигурантов дела. 

Трех сотрудников МВД, подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы правоохранительных органов города Уфа, арестовали на два месяца 2 ноября. Адвокаты подозреваемых пытались обжаловать это решение, но 8 ноября Верховный суд оставил меру пресечения без изменений. 

Вера СВЕТЛОВА
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