Жертва насильников в погонах что-то скрывает

Резонансное дело становится все более запутанным

Дознаватель из Уфы, обвинившая коллег в изнасиловании, отказалась проходить проверку на детекторе лжи. Об этом сообщила адвокат одного из подозреваемых в преступлении Валерия Посохова.

"Биоматериалов никаких не было найдено ни у кого. Ходатайством заявлено, чтобы провели полиграф как потерпевшей, так и моему подзащитному. А потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа", – приводит ее слова ГТРК "Башкортостан".

Ранее стало известно, что, помимо потерпевшей, в помещении находилась как минимум еще одна женщина. Однако это обстоятельство не изменило участи фигурантов дела.

Трех сотрудников МВД, подозреваемых в групповом изнасиловании 23-летней сотрудницы правоохранительных органов города Уфа, арестовали на два месяца 2 ноября. Адвокаты подозреваемых пытались обжаловать это решение, но 8 ноября Верховный суд оставил меру пресечения без изменений.