Всплыли новые подробности об издевательствах над дознавательницей в Уфе

Дело обрастает шокирующими деталями

Сотрудница уфимской полиции, заявившая, что ее изнасиловали трое высокопоставленных полицейских, не помнит подробностей случившегося, так как была в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом РИА "Новости" сообщил источник в следственных органах Башкирии. Эксперты также заявили, что синяки на теле 23-летней потерпевшей не имеют насильственного характера, отмечает URA.RU. В то же время телеграм-канал Mash написал, что насильники избили свою молодую коллегу – медицинское освидетельствование обнаружило множественные гематомы на теле девушки.

Ранее СМИ сообщали, что в полицию обратилась 23-летняя сотрудница миграционного райотдела Уфы. По ее словам, в ночь на 30 октября трое старших по званию коллег надругались над ней на рабочем месте. Подозреваемые в преступлении уволены из правоохранительных органов и арестованы.

