"За мальчика очень как-то некрасиво": убийца рассказал о зверской расправе в Москве

Мужчина оказался исполнителем чужой воли

Стали известны страшные подробности жестокого нападения на женщину и ее сына-подростка.

Убийца арестован, он рассказал на допросе, кто и почему "натравил" его на мать с ребенком. По словам подозреваемого, заказчиком выступила близкая знакомая жертв. Убитой москвичке она являлась золовкой, мальчику – тетей, правда, неродной, пишет в своей группе в соцсети Mash.

Девушка – сестра покойного мужа зарезанной женщины. Он хоть и растил 12-летнего подростка как своего сына, однако кровным отцом ему не был. "Заказчица" задержана и отправлена на допрос. Возможно, алчная родственница рассчитывала заполучить квартиру, которую унаследовали жена и пасынок ее брата, тогда как она сама осталась у разбитого корыта.

Напомним, зверское убийство на севере Москвы произошло 7 ноября. Тела ребенка и его матери с ножевыми ранениями обнаружила бабушка. Изначально подозрение следствия пало на сожителя убитой, однако затем криминалисты вышли на след 30-летнего жителя столицы, в квартире которого затем были обнаружены вещи жертв.

Он признал свою вину и даже выдавил из себя некое подобие раскаяния за расправу над ребенком.

"За мальчика очень как-то некрасиво. Ну, да, сознаюсь", – пробормотал подозреваемый в двойном убийстве на допросе, передает "Москва 24".