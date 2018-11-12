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Помятый Порошенко поразил столицу моды

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеВзбешенные украинцы воруют газ
Глава Незалежной остался верен себе

Несвежий вид президента Украины Петра Порошенко опять стал притчей во языцех. На этот раз внимание привлек костюм, в котором он явился на торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны во Франции.

На фото, которое пресс-служба лидера Незалежной выложила на официальном сайте, видно, что пиджачок главы государства давно не видел утюга.

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Фото: president.gov.ua

Более того, корреспондент "Ленты" обратил внимание, что и брюки Порошенко в тот вечер явно требовали утюжки.

На фоне безупречной первой леди Украины ее супруг выглядел, мягко говоря, непрезентабельно.

Впрочем, это не первый случай, когда внешний вид украинского президента вызывает насмешки. На сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2016 г. он также прибыл в мятом костюме. А уж на "домашних" мероприятиях невыглаженная одежда президента давно стала обычным делом. 

Вера СВЕТЛОВА
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