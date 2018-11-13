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В океане нашли гигантского монстра

Кадр youtube.com
Он поразил исследователей

У берегов Новой Зеландии ныряльщики запечатлели на видео огромный морской организм, напоминающий то ли гигантского червя, то ли змею.

Огромное желеобразное существо длиной около 8 м, извиваясь, проплыло в океанских водах, до глубины души поразив дайверов. 

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По сообщению The New Zealand Herald, увидев танцующее чудовище, мужчины не поверили своим глазам, что, впрочем, не помешало им снять монстра и выложить видео на YouТube. 

Один из счастливчиков, увидевших непонятного гиганта, предположил, что это были пиросомы – морские свободноплавающие животные, образующие колонии. Эти мелкие жители экваториальных и тропических вод сбиваются в стаи длиной от 20 см до нескольких метров.

Валентина МАЙОРОВА
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