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Год спустя: пропавшую аргентинскую подлодку нашли

Фото: Marina Devo/AP/TASS
Затонувшую субмарину обнаружили на глубине 800 метров

Подводную лодку San Juan ВМС Аргентины "нащупала" частная компания Ocean Infinity.

Поиски субмарины продолжались целый год. Напомним, на связь она перестала выходить 15 ноября 2017-го. На борту были 44 члена экипажа. Подлодку искали около двух недель – 30 ноября ВМС прекратили операцию по спасению людей. Однако попытки обнаружить саму субмарину продолжились.

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В поисках до апреля участвовало и российское океанографическое судно "Янтарь". В сентябре исследованием зоны предполагаемой катастрофы по поручению правительства Аргентины занялась частная компания Ocean Infinity.

О находке стало известно сегодня. ВМС объявили об этом в Twitter.

Субмарину нашли с помощью подводного телеуправляемого аппарата на глубине 800 метров. Подлодку обнаружили при обследовании "объекта повышенного интереса №24", говорится в сообщении.

На днях в районе, где связь с экипажем San Juan прервалась, прошли траурные церемонии.


Кристина ЧЕРНИКОВА
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