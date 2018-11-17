Год спустя: пропавшую аргентинскую подлодку нашли

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Подводную лодку San Juan ВМС Аргентины "нащупала" частная компания Ocean Infinity.
Поиски субмарины продолжались целый год. Напомним, на связь она перестала выходить 15 ноября 2017-го. На борту были 44 члена экипажа. Подлодку искали около двух недель – 30 ноября ВМС прекратили операцию по спасению людей. Однако попытки обнаружить саму субмарину продолжились.
В поисках до апреля участвовало и российское океанографическое судно "Янтарь". В сентябре исследованием зоны предполагаемой катастрофы по поручению правительства Аргентины занялась частная компания Ocean Infinity.
El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan— Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 ноября 2018 г.
О находке стало известно сегодня. ВМС объявили об этом в Twitter.
Субмарину нашли с помощью подводного телеуправляемого аппарата на глубине 800 метров. Подлодку обнаружили при обследовании "объекта повышенного интереса №24", говорится в сообщении.
На днях в районе, где связь с экипажем San Juan прервалась, прошли траурные церемонии.
En #PuertoBelgrano las unidades navales hacieron sonar sus sirenas en reconocimiento al #ARASanJuan y a sus 44 tripulantes, en simultáneo con la ceremonia central. pic.twitter.com/UOLlu5gqd5— Armada Argentina (@Armada_Arg) 15 ноября 2018 г.
В российском МИД назвали ситуацию крайне опасной