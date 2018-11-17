Год спустя: пропавшую аргентинскую подлодку нашли

Затонувшую субмарину обнаружили на глубине 800 метров

Подводную лодку San Juan ВМС Аргентины "нащупала" частная компания Ocean Infinity.

Поиски субмарины продолжались целый год. Напомним, на связь она перестала выходить 15 ноября 2017-го. На борту были 44 члена экипажа. Подлодку искали около двух недель – 30 ноября ВМС прекратили операцию по спасению людей. Однако попытки обнаружить саму субмарину продолжились.

В поисках до апреля участвовало и российское океанографическое судно "Янтарь". В сентябре исследованием зоны предполагаемой катастрофы по поручению правительства Аргентины занялась частная компания Ocean Infinity.

El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan — Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 ноября 2018 г.

О находке стало известно сегодня. ВМС объявили об этом в Twitter.

Субмарину нашли с помощью подводного телеуправляемого аппарата на глубине 800 метров. Подлодку обнаружили при обследовании "объекта повышенного интереса №24", говорится в сообщении.

На днях в районе, где связь с экипажем San Juan прервалась, прошли траурные церемонии.

En #PuertoBelgrano las unidades navales hacieron sonar sus sirenas en reconocimiento al #ARASanJuan y a sus 44 tripulantes, en simultáneo con la ceremonia central. pic.twitter.com/UOLlu5gqd5 — Armada Argentina (@Armada_Arg) 15 ноября 2018 г.



