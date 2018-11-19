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Турция не нужна: россияне полюбили новый курорт

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Жемчужина Ближнего Востока приготовила много сюрпризов для путешественников

Катар стал новой звездой зимнего сезона – год назад страна отменила визовый режим для российских путешественников, и все больше соотечественников рвутся туда на отдых.

"Идут активные бронирования на Новый год и февраль 2019 года. У Катара есть все шансы составить конкуренцию некоторым Эмиратам", – приводит АТОР мнение экспертов "Интуриста".

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Фото: pixabay.com

Песчаные пляжи – гордость Катара, они есть везде, однако на курортах нет общественных пляжей. Лишь в столичной Дохе имеется единственный платный пляж, но заплатить за купание там придется около 30 у.е., и к тому же на нем нельзя будет появиться в привычном европейском купальнике.

Туристы могут поваляться на золотом песочке в своих отелях, а для посторонних гостей эти места отдыха закрыты или же за вход потребуют немалую плату – 60-100 у.е. с человека. Плюс отельных пляжей заключается в том, что туристы могут плавать и загорать в открытых купальных костюмах.

Фото: pixabay.com

К примеру, в Дохе есть 12 отелей, все они имеют свои пляжи, при этом зонтики и лежаки путешественникам предоставляются бесплатно. Однако Катар – это не только пляжный отдых. Многие туроператоры предлагают интересную экскурсионную программу.

Фото: pixabay.com

Путешественникам понравятся "внутреннее море" Хор-аль-Адаид, мангровые леса Аль-Такира, известняковые скалы, гипсовые пещеры Дал-аль-Месфер, форты и многое другое.

Фото: pixabay.com

Любители экзотики смогут заказать джип-сафари в пустыню, покататься на верблюдах, совершить круиз на лодках и позаниматься дайвингом.

Фото: pixabay.com

Эксперты подчеркивают, что в стране нет строгого дресс-кода ни для мужчин, ни для женщин, однако рекомендуют уважительно относиться к местной культуре и для прогулок в общественных местах выбирать подходящий наряд. Бикини на пляжах в отелях не запрещены, однако дамам нельзя загорать топлес.

Фото: pixabay.com

Валентина МАЙОРОВА
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