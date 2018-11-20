Экипаж аргентинской подводной лодки умирал несколько часов

Эксперты восстановили возможный сценарий того, что произошло с судном в 2017-м

У специалистов комиссии при минобороны Аргентины готов черновой доклад о трагедии на субмарине "Сан-Хуан". Вероятно, на борту один за другим возникли несколько пожаров, а моряки, устав, не смогли справиться с ЧП.

В первый раз огонь, скорее всего, разгорелся в районе носовых электробатарей за день до гибели подлодки, 14 ноября 2017 года. Вода попала туда через систему вентиляции, что спровоцировало пожар и взрыв.

После этого экипаж поднял подлодку и ночью, несмотря на плохую погоду, отремонтировал повреждения. Субмарина вновь ушла под воду и отправилась на базу ВМС Мар-дель-Плата. О ЧП моряки сообщили на берег лишь утром 15 ноября.

Согласно этой версии, спустя некоторое время на борту возобновился потушенный пожар или начался новый. Так или иначе, экипаж потерял управление "Сан-Хуаном", который начал тонуть. В этот момент моряки испытывали как физическую, так и психологическую усталость.

Когда подлодка достигла критической глубины, ее раздавило толщей воды. Именно поэтому ее корпус выглядит на снимках деформированным. Сначала специалисты полагали, что на субмарине произошел взрыв батарей, направленный внутрь. Однако теперь эксперты называют этот вариант сомнительным.

Также невелика вероятность того, что "Сан-Хуан" затонул из-за торпеды или столкновения с другим кораблем. Эксперты отметили в своем докладе, который изучили журналисты издания Nacion, что точно определить причину этой трагедии возможно, если поднять подлодку со дна океана.

При этом министр обороны страны Оскар Агуад считает, что нет смысла доставать тела погибших. Ведь это будет стоить около $4 млрд. По его мнению, тратить такие средства на эту операцию, когда в стране многие аргентинцы бедствуют, было бы безрассудно.

Подлодка "Сан-Хуан" пропала 15 ноября 2017 года. На борту субмарины находилось 44 человека. Затонувшее судно смогли найти лишь в ноябре 2018-го.