Смерть перед экраном: названа новая опасность телевизора

Просмотр передач может привести к преждевременной смерти

Недостаток сна, сидячий образ жизни и слишком длительный просмотр телевизора сокращают продолжительность жизни.

К такому выводу пришли ученые из университета Глазго, опубликовавшие итоги своей работы в журнале The Lancet Public Health.

Исследователи отмечают, что сейчас уже никого не надо убеждать в том, что курение, неправильный режим питания и недостаточная физическая активность несут вред здоровью человека. Однако такие факторы, как недосып и избыточный просмотр телепрограмм, оказывается, также могут стать причинами преждевременной смерти.

У любителей телевизионных шоу, отрывающих для их просмотра драгоценное время сна, серьезно вырастает риск скончаться раньше времени. Такие люди чаще заболевают сердечно-сосудистыми заболеваниями, и с большей вероятностью они проживут меньше, чем те, кто спит достаточное количество времени и не сидит перед "зомбоящиком".

По мнению медиков, выводы, к которым они пришли, необходимо учесть всем тем, кто собирается прожить долгую, здоровую жизнь.