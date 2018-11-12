Причина возникновения смертельно опасного недуга оказалась весьма неожиданной

Люди, страдавшие от ожирения в подростковом возрасте, во взрослом возрасте в 4 раза чаще заболевают раком поджелудочной железы.

К такому выводу пришли израильские ученые, опубликовавшие результаты своих исследований в журнале Cancer. Они проанализировали данные более миллиона юношей и свыше 700 тысяч девушек-подростков, проходивших медицинские обследования с 1967 по 2002 год. Выяснилось, что лишний вес повысил риск возникновения рака поджелудочной в 3,65 раз у мужчин и более чем в 4 раза у женщин.

По мнению экспертов, ожирение вызывает в организме воспалительные процессы, которые, в свою очередь, могут привести к развитию злокачественных опухолей, отмечает "МИР24"

В целом у взрослых мужчин лишний вес (индекс массы тела от 25 до 30) повышал вероятность появления рака на 49%, а ожирение (если ИМТ выше 30) – почти в 2 раза, на 97%.

Рак поджелудочной железы стоит на шестом месте по распространенности причин смерти онкологических больных. Однако данные, полученные израильскими учеными, подтверждают, что его развитие можно эффективно предотвратить, если с раннего возраста следить за своим весом.

