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Люди, страдавшие от ожирения в подростковом возрасте, во взрослом возрасте в 4 раза чаще заболевают раком поджелудочной железы.
К такому выводу пришли израильские ученые, опубликовавшие результаты своих исследований в журнале Cancer. Они проанализировали данные более миллиона юношей и свыше 700 тысяч девушек-подростков, проходивших медицинские обследования с 1967 по 2002 год. Выяснилось, что лишний вес повысил риск возникновения рака поджелудочной в 3,65 раз у мужчин и более чем в 4 раза у женщин."МИР24".
В целом у взрослых мужчин лишний вес (индекс массы тела от 25 до 30) повышал вероятность появления рака на 49%, а ожирение (если ИМТ выше 30) – почти в 2 раза, на 97%.
Рак поджелудочной железы стоит на шестом месте по распространенности причин смерти онкологических больных. Однако данные, полученные израильскими учеными, подтверждают, что его развитие можно эффективно предотвратить, если с раннего возраста следить за своим весом.
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