Раскрыты причины появления рака

"Хромосомный хаос" напугал генетиков

Международная группа ученых пришла к выводу, что примерно треть случаев рака возникает из-за поломки клеточного механизма.

В статье, опубликованной в издании Nature Communications, исследователи отмечают, что ранее причиной начала развития злокачественных опухолей считали мутацию "взрослых" клеток организма, когда они забывают свои функции и начинают бесконтрольно размножаться из-за "опечаток" в ДНК.

В действительности этот процесс – достаточно редкий, поскольку организм способен самостоятельно чинить такие повреждения или вынуждать клетку убивать себя при появлении мутаций. Ведущие мировые специалисты в последнее время пытались понять, как именно рак проходит сквозь защитные системы организма.

В процессе поиска ответа на этот вопрос ученые открыли процесс, который назвали "хромосомный хаос", или хромотрипсис: когда одна или несколько хромосом внезапно разваливаются на части, затем случайным образом соединяются вновь, что приводит либо к гибели клетки, либо к началу развития злокачественного новообразования. Проведя дальнейшие исследования, генетики выяснили, что хромотрипсис чаще всего появлялся у животных, у которых были повреждены определенные гены, ответственные за починку ДНК. Блокировка работы этих генов хотя бы на двое суток приводит к тому, что уничтожаются около 60% раковых клеток, страдают при этом лишь 10% здоровых клеток.

Врачи уже используют лекарства, созданные с учетом этого механизма, для лечения рака груди. Возможно, вскоре будут разработаны препараты для борьбы с другими видами опухолей, отмечает телеканал "Царьград".