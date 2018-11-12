Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Раскрыты причины появления рака

Фото: www.globallookpress.com
"Хромосомный хаос" напугал генетиков

Международная группа ученых пришла к выводу, что примерно треть случаев рака возникает из-за поломки клеточного механизма.

В статье, опубликованной в издании Nature Communications, исследователи отмечают, что ранее причиной начала развития злокачественных опухолей считали мутацию "взрослых" клеток организма, когда они забывают свои функции и начинают бесконтрольно размножаться из-за "опечаток" в ДНК.

По теме

В действительности этот процесс – достаточно редкий, поскольку организм способен самостоятельно чинить такие повреждения или вынуждать клетку убивать себя при появлении мутаций. Ведущие мировые специалисты в последнее время пытались понять, как именно рак проходит сквозь защитные системы организма.

В процессе поиска ответа на этот вопрос ученые открыли процесс, который назвали "хромосомный хаос", или хромотрипсис: когда одна или несколько хромосом внезапно разваливаются на части, затем случайным образом соединяются вновь, что приводит либо к гибели клетки, либо к началу развития злокачественного новообразования. Проведя дальнейшие исследования, генетики выяснили, что хромотрипсис чаще всего появлялся у животных, у которых были повреждены определенные гены, ответственные за починку ДНК. Блокировка работы этих генов хотя бы на двое суток приводит к тому, что уничтожаются около 60% раковых клеток, страдают при этом лишь 10% здоровых клеток.

Врачи уже используют лекарства, созданные с учетом этого механизма, для лечения рака груди. Возможно, вскоре будут разработаны препараты для борьбы с другими видами опухолей, отмечает телеканал "Царьград".

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Маневры с душком: НАТО подгадила союзникам

Крупнейшие учения альянса закончились скандалом

Россия устроит энергетический коллапс на Украине

В Незалежной признали катастрофическую зависимость от соседей в топливной сфере

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей