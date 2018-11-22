Юрист прокомментировал статус бизнесмена Рыболовлева

Над бизнесменом установлен судебный контроль, но свобода передвижений не ограничена

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев проходит по делу о коррупции в Монако в качестве подозреваемого, но его никто еще не обвинял. На это указал партнер юридической фирмы Herbert Smith Freehills CIS LLP, специалист по международному праву Алексей Панич.

По словам юриста, то, что в Монако называют термином "inculpé/mis en examen" соответствует статусу подозреваемого в российском уголовном законодательстве. Если бы он считался обвиняемым, был бы использован термин "accusé".

"Важно понимать, что до того, как человеку будут предъявлены конкретные обвинения, в отношении него существуют только подозрения", – пояснил Панич в интервью "Известиям". Он напомнил, что до того, как дело будет передано в суд, следствие должно собрать доказательства. Подозреваемый же в это время имеет возможность знакомиться с материалами дела и выстраивать линию защиты, давая пояснения и оспаривая подозрения. Над ним в это время устанавливается судебный контроль.

Что касается конкретно Рыболовлева, ему поставлено два условия: он должен являться к следователю по повестке и не общаться с другими участниками расследования. Это весьма лояльный режим, отмечает юрист.

"В других случаях, подозреваемого могут обязать выплатить залог, в отношении него может быть оформлена подписка о невыезде. Ему могут запретить покидать страну, где он находится. Его свобода передвижений может быть ограничена", – рассказал Панич.

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября по подозрению в коррупции и торговле влиянием. После допроса он был отпущен, и 10 ноября приехал в Москву. В рамках данного дела в качестве подозреваемых фигурируют также адвокат российского бизнесмена Татьяна Бершеда, жена и сын экс-министра юстиции Монако Филиппа Нармино Кристин и Антуан, бывший советник правительства Монако Поль Массерон, экс-глава службы безопасности Режи Ассо и еще несколько человек.

Российского предпринимателя и его окружение обвинял в давлении на полицию и следственные органы Монако швейцарский арт-дилер Ив Бувье. Рыболовлев заподозрил, что Бувье завысил при продаже стоимость 37 картин на $1 млрд. В ответ арт-дилер заявил, что предприниматель находится в сговоре с правоохранителями княжества.