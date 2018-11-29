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Не спасли: миллиарды на Байкал потрачены зря

Фото: pixabay.com
Уникальное озеро становится зоной экологического бедствия

Целевая программа по охране Байкала не принесла результатов. Это признали в Счетной палате. В докладе ведомства по итогам проверки результатов природоохранных мероприятий в регионе с 2015 по 2018 г. отмечается, что выделенные из бюджета 8,4 млрд рублей не пошли водоему на пользу.

"Экологическая обстановка в районе озера Байкал не только не улучшилась, но продолжает ухудшаться", – приводит РИА "Новости" выдержку из доклада.

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Так, на постройку 4 полигонов, предназначенных для утилизации мусора с берегов Байкала, потрачено 232,2 млн рублей. Но построено и введено в эксплуатацию только три, причем ни один из них фактически не работает. И это несмотря на то, что в Бурятии и Иркутской области нет ни одного производства по переработке твердых коммунальных отходов. То есть мусор по-прежнему скапливается на свалках и представляет опасность для окружающей среды.

Не пошли на пользу и деньги, выделенные на ликвидацию негативного воздействия на природу Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. На эти работы в 2013-2015 гг. было выделено почти 3 млрд рублей. Но местные власти не смогли найти им применения: "В 2016 г. средства практически в полном объеме были возвращены в федеральный бюджет, за исключением 131 млн рублей, израсходованных на проектную документацию, которую в результате невозможно использовать, так как она нуждается в корректировке", – отчитались аудиторы.

В Минприроды уже ознакомились с выводами Счетной палаты и обещали принять меры.

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Николай ВИКТОРОВ
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