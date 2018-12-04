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Никаких мук совести: в Новый год разрешили все

Кадр из фильма «Старый Новый год» (1980)
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Россиянам посоветовали не ограничивать себя в еде

Зимние праздники всегда предполагают застолье. Медики то и дело напоминают о том, что нужно следить за собой, чтобы не отравиться и не оказаться в больнице. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, наоборот, уверен, что есть можно все, что хочется, но только лишь в саму новогоднюю ночь.

Эксперт считает, что "более-менее здоровый" человек, у которого нет какого-либо заболевания, может позволить себе настоящее пиршество и приготовить к столу все что угодно.

"Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть всё нарядно, празднично, вкусно и обильно", – заявил Тутельян в разговоре с телеканалом RT.

Впрочем, диетолог подчеркнул, что не советует слишком много пить на Новый год. 

Чтобы не мучиться с выбором, что именно приготовить к праздничному столу, можно последовать рекомендациям астрологов и порадовать покровителя грядущего 2019 г. – Земляную Свинью. 

Полина ИВАНОВА
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