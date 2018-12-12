Россиян травят маслом с фекалиями

Нибиру
- Апокалипсис неотвратим: Нибиру несется к Земле
- Земля взорвется из-за гравитации Нибиру в этом году
- В океане увидели знак скорого конца света
Российские эксперты пришли к неутешительному выводу: сливочное масло россияне покупают невысокого качества.
Этот продукт подделывают чаще других, потому что жирность масла высока, и даже заменяя небольшое количество молочного жира более дешевым, производитель сильно экономит, отмечает Росконтроль.
Ведомство проверило 37 торговых марок масла и занесло в черный список половину брендов – 17. Четырнадцати товарам были сделаны замечания, и лишь 6 были признаны качественными.
Часто недобросовестные производители делают масло, массовая доля жира в котором меньше заявленной, – тогда продукт имеет не 82,5%, а 80 и даже 75% жирности. Этим грешат 8 торговых марок, отметили эксперты.
Удручает, что замечания ко вкусу, запаху и консистенции товара получил 31 образец из 36. А в масле двух брендов нашли бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о загрязнении фекалиями.
С экрана телевизора доброволец объяснил, почему ему за это ничего не будет
Вариантов, как насолить России, множество