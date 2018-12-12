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Россиян травят маслом с фекалиями

Фото: DPA/TASS
В продукте нашли опасный для здоровья "сюрприз"

Российские эксперты пришли к неутешительному выводу: сливочное масло россияне покупают невысокого качества.

Этот продукт подделывают чаще других, потому что жирность масла высока, и даже заменяя небольшое количество молочного жира более дешевым, производитель сильно экономит, отмечает Росконтроль.

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Ведомство проверило 37 торговых марок масла и занесло в черный список половину брендов – 17. Четырнадцати товарам были сделаны замечания, и лишь 6 были признаны качественными.

Часто недобросовестные производители делают масло, массовая доля жира в котором меньше заявленной, – тогда продукт имеет не 82,5%, а 80 и даже 75% жирности. Этим грешат 8 торговых марок, отметили эксперты.

Удручает, что замечания ко вкусу, запаху и консистенции товара получил 31 образец из 36. А в масле двух брендов нашли бактерии группы кишечной палочки, что свидетельствует о загрязнении фекалиями.

Валентина МАЙОРОВА
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