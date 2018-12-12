Найдена неожиданная польза малых доз алкоголя

Любители ужинать с бокалом вина живут дольше

Ученые провели ряд исследований и пришли к парадоксальным результатам. Оказалось, что люди, которые изредка выпивают, намного реже попадают в больницы, чем те, кто зависим от алкоголя, и те, кто придерживается сухого закона.

Многие специалисты уверяют, что спирт всегда негативно сказывается на здоровье. По данным ООН, даже капля алкоголя провоцирует возникновение болезней сердца и других недугов. Доказано, например, что пиво в больших количествах способствует развитию рака кишечника.

Однако некоторые исследователи не раз заявляли, что люди, которые умеренно пьют, живут дольше других. Правда, научно доказать это до недавнего времени не могли.

Итальянские ученые в течение 7 лет анализировали жизнь 21 тысячи человек и смотрели, как диета, вредные привычки, финансовое положение и образование влияют на их здоровье. Выяснилось, что спиртные напитки не всегда были причиной того, что у людей появлялась онкология и проблемы с кровообращением.

В больницы, как говорится в статье, опубликованной на сайте Addiction, в основном попадали те добровольцы, которые пили около 48 граммов алкоголя каждый день. У них на 74% чаще случались сердечные приступы, чем у умеренно пьющих. А риск возникновения рака у этих участников возрастал на 36%.

При этом трезвенники и закодированные алкоголики обращались к медикам за помощью по разным причинам на 11 и 19% чаще, а от болезней сердца они страдали на 14 и 48% больше, чем те, кто выпивал редко.

Ученые отмечают, что эти данные не говорят о том, что всем стоит иногда употреблять алкоголь. Однако их исследование доказывает, что в определенных случаях положительный эффект от этилового спирта есть.