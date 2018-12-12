Мясо оказалось опасным

Чрезмерное увлечение стейками может пагубно сказаться на здоровье

Американские ученые пришли к выводу, что регулярное употребление красного мяса повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Выяснилось, что на частоту появления инфарктов и инсультов влияет побочный продукт кишечных бактерий – триметиламин N-оксид, ТМАО, образующийся при переваривании продуктов животного происхождения, таких как красное мясо и печень.

Специалисты понаблюдали за группой из 113 добровольцев, которую поделили на 3 части. Одни ели красное мясо, другие – белое мясо, третья подгруппа сидела на вегетарианской диете.

Итоги эксперимента показали, что красное мясо серьезно повысило уровень ТМАО в крови – в 3, а иногда и в 10 раз. Помимо этого, у людей, регулярно питавшихся красным мясом, почки хуже выводили ТМАО, что приводило к атеросклерозу, отмечается в European Heart Journal.