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Россиянина не пустили в Латвию

Фото: www.globallookpress.com
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В аэропорту Риги пограничники отказали российскому историку Геннадию Бордюгову во въезде в страну.

Ему объяснили, что он попал в список лиц, чье пребывание в Латвии нежелательно, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на страничку в Facebook экс-секретаря посольства РФ в Латвии Владимира Симиндея. В настоящее время пост в соцсети недоступен. 

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Бордюгов – руководитель международного совета Ассоциации исследователей российского общества (АИРО – XXI). Историку выразил поддержку фонд "Историческая память", призвавший профессиональные сообщества обратить внимание на репрессии властей прибалтийских республик против не угодивших им историков. Министерство внутренних дел Латвии пока не комментировало ситуацию.

Валентина МАЙОРОВА
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