Ранее ученого признали персоной нон грата в Грузии

В аэропорту Риги пограничники отказали российскому историку Геннадию Бордюгову во въезде в страну.

Ему объяснили, что он попал в список лиц, чье пребывание в Латвии нежелательно, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на страничку в Facebook экс-секретаря посольства РФ в Латвии Владимира Симиндея. В настоящее время пост в соцсети недоступен.

Бордюгов – руководитель международного совета Ассоциации исследователей российского общества (АИРО – XXI). Историку выразил поддержку фонд "Историческая память", призвавший профессиональные сообщества обратить внимание на репрессии властей прибалтийских республик против не угодивших им историков. Министерство внутренних дел Латвии пока не комментировало ситуацию.