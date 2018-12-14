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В аэропорту Риги пограничники отказали российскому историку Геннадию Бордюгову во въезде в страну.
Ему объяснили, что он попал в список лиц, чье пребывание в Латвии нежелательно, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на страничку в Facebook экс-секретаря посольства РФ в Латвии Владимира Симиндея. В настоящее время пост в соцсети недоступен.
Бордюгов – руководитель международного совета Ассоциации исследователей российского общества (АИРО – XXI). Историку выразил поддержку фонд "Историческая память", призвавший профессиональные сообщества обратить внимание на репрессии властей прибалтийских республик против не угодивших им историков. Министерство внутренних дел Латвии пока не комментировало ситуацию.
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