Россиян ждут массовые увольнения после Нового года

Каждый четвертый работодатель готовится сократить штат в 2019-м

Больше всего риску потерять свое место подвержены сотрудники кафе, супермаркетов, а также сферы маркетинга и медиа. Сразу 23% руководителей планируют начать 2019-й с подобных изменений. К таким выводам пришел портал Rabota.ru, опросив 300 начальников.

Компании пойдут на такой шаг из-за кризисного состояния экономики. В первую очередь увольнять собираются людей предпенсионного возраста, а их в России – 4,2 миллиона человек. Организации даже не заботят поправки к УК.

Сокращения вряд ли коснутся работников бизнес-компаний и IT-технологий. Руководители в этих сферах планируют увеличивать штат и выделять на обучение своих подчиненных деньги. К этому стремятся 18% работодателей.

Однако самые востребованные профессии отнюдь не в сфере IT. Больше всего стране не хватает продавцов, кассиров, поваров, грузчиков и водителей.

Любопытно, что население получает меньше, чем официально заявлено. Как отмечает портал Life.ru, по данным Ростата россияне в среднем зарабатывают 41 тысячу 774 рубля. А НИИ актуальной экономики выяснило, что эта сумма равняется 26 тысячам 300 рублям. Больше половины людей в стране в 63 регионах из 85 получает именно такую зарплату, а некоторые и того меньше.