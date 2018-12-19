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Россиян ждут массовые увольнения после Нового года

Фото: www.globallookpress.com
Каждый четвертый работодатель готовится сократить штат в 2019-м

Больше всего риску потерять свое место подвержены сотрудники кафе, супермаркетов, а также сферы маркетинга и медиа. Сразу 23% руководителей планируют начать 2019-й с подобных изменений. К таким выводам пришел портал Rabota.ru, опросив 300 начальников.

Компании пойдут на такой шаг из-за кризисного состояния экономики. В первую очередь увольнять собираются людей предпенсионного возраста, а их в России – 4,2 миллиона человек. Организации даже не заботят поправки к УК.  

Сокращения вряд ли коснутся работников бизнес-компаний и IT-технологий. Руководители в этих сферах планируют увеличивать штат и выделять на обучение своих подчиненных деньги. К этому стремятся 18% работодателей.

Однако самые востребованные профессии отнюдь не в сфере IT. Больше всего стране не хватает продавцов, кассиров, поваров, грузчиков и водителей.

Любопытно, что население получает меньше, чем официально заявлено. Как отмечает портал Life.ru, по данным Ростата россияне в среднем зарабатывают 41 тысячу 774 рубля. А НИИ актуальной экономики выяснило, что эта сумма равняется 26 тысячам 300 рублям. Больше половины людей в стране в 63 регионах из 85 получает именно такую зарплату, а некоторые и того меньше. 

Полина ИВАНОВА
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