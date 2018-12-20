Белеет и рассыпается: названы признаки качественной красной икры

Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит внимательнее изучить этикетку и сам продукт

Новогоднее застолье крайне редко обходится без красной икры. Однако часто покупатели не замечают подвоха и приобретают искусственную или даже несвежую. На упаковке хорошего и безопасного продукта всегда указывается вид рыбы, дата изготовления и фасовки.

Специалисты советуют не покупать ее с рук или в местах, не предназначенных для торговли. На жестяных банках стоит поискать слово "икра", номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности "Р". Надпись по правилам "выбивают" изнутри. Крышка банки должна быть при этом плоской и твердой.

Вредна та икра, которая содержит в себе пищевую добавку Е-239 (уротропин). Хотя когда-то ее использовали в качестве консерванта, но с 2008 г. это вещество находится под запретом, потому что в желудке добавка выделяет ядовитые токсины.

А вот консерванты Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212 и Е-213, как отмечает Роспотребнадзор, никакой угрозы здоровью человека не представляют.

Качественная икра мелкая, однородная и рассыпчатая, на ней нет трещинок и пленки. Сок и "сдувшиеся" икринки говорят о том, что их уже размораживали. Искусственный продукт отличается от натурального тем, что не имеет ядра, лопается при нажатии, а его оболочка более жесткая.

Проверить естественность происхождения икры можно, опустив ее в горячую воду. Искусственная растворится, а натуральная побелеет и опустится на дно.

Правильный продукт лососевых пород рыб, таких как семга, кета, горбуша, нерка, форель, весьма полезен для организма. Икра содержит в себе большое количество легкоусвояемого белка, а также йод, кальций, железо, фосфор, различные витамины, фолиевую кислоту и полиненасыщенные жирные кислоты